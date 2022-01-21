圓剛(2417)AVerMedia近日投入多項台灣教育數位化設備採購案，疫情之下，教育用視訊軟體需求暴增。圓剛影音技術將應對未來的複合式教室時代，學校除了現場教學，同時將會結合遠距教學，將影音設備從遠距帶到實體，實現各級學校數位轉型。

圓剛科技董事長郭重松表示：「圓展機種瞄準大型教室、演講廳，能切換追蹤、對焦不同講者畫面；圓剛賣的則是線上教學平台或中小型教室，過去是nice to have的數位設備，現在是每一間教室都必備的設備，因為使用頻率很高，也讓教育機構開始思考，除了遠距教學，要如何透過數位化的設備，豐富教學內容。」

在過去一年，許多學校因應疫情，興起教育數位化的潮流，透過網路攝影機、實物投影機、麥克風等設備為學生準備教材，提供以往沒有的學習方式，而在重返教室後，這些設備更能進一步為老師與學生帶來更多元的上課與備課方式，而為達到這個效果，在設備建置時，更在乎產品能不能搭配在特定的使用情境，或達到一定的品質要求。

例如在美術課，需要分享學生作品時，以往必須要用傳閱、或讓所有學生靠近觀看，不僅效果有限，也存在密集接觸風險，透過PW313D雙鏡頭網路攝影機整合的兩個高畫質影像，使用投影機分享美術作品與教師畫面，讓所有人都能同時欣賞觀摩。

而如果是實施分流上課，或混合式教學的學校，也能使用PW315網路攝影機，95度的超廣角能涵蓋更多的白板或實體教材畫面，能搭配支架和360度旋轉的特點也讓課堂取景更加自由，60FPS高幀數能清楚捕捉老師的清晰零延遲畫面，將整間教室的畫面與線上分享，讓線上課程如同在實體進行一樣。