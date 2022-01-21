外交官員指出，美國針對北韓近期試射飛彈在聯合國安全理事會提案制裁，今天遭到中國和俄羅斯阻止。

法新社報導，美國要求舉行安理會閉門會議前，中國表示反對，接著俄羅斯也同樣做出反對美國提案的決定。

根據現行聯合國規定，阻止議案的時間可維持6個月，到期後，另1個安理會成員國可延續阻止這項議案再3個月又1天，之後這項議案將會永久撤銷。

與北京同陣線，莫斯科長期以來一直反對對北韓增加施壓，甚至以人道主義為由要求解除國際制裁。

繼美國對5名相關北韓彈道飛彈計畫的北韓人施以制裁後，聯合國也在安理會運作試圖擴大對這5人的制裁。

美國國務院指出，5名遭制裁北韓人之一的崔明炫（Choe Myong Hyon，音譯）在俄羅斯，他對北韓「第二自然科學院」（Second Academy of Natural Sciences, SANS）提供援助，第二自然科學院也已受到制裁。

美國財政部表示，其他4人是在中國的第二自然科學院所屬機構的北韓代表，分別為沈光錫（Sim Kwang Sok，音譯）、金宋勳（Kim Song Hun，音譯）、康哲學（Kang Chol Hak，音譯）和邊光哲（Pyon Kwang Chol，音譯）。

華府指控這5人與北韓大規模毀滅性武器計畫有關。

北韓稍早暗示，可能恢復核子和長程彈道飛彈測試，北韓國營媒體報導，金正恩屬下高層官員表示，北韓準備與美國「長期對抗」。

中國常駐聯合國代表團未立即回應置評的要求。