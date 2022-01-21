賓士汽車(Mercedes-Benz)周四表示，將與自動駕駛感測器製造商Luminar合作，為賓士次世代汽車實現完全自動駕駛。

Luminar是光達技術的專家，可讓車輛掃描附近環境。該公司說，賓士將投資Luminar 150萬股股份，這些股份將隨著某些目標的達成而投入和投資。

Luminar執行長Austin Russell並未透露該技術放在賓士車輛上的時間時程，僅指出雙方將發展真正的自駕能力，讓司機遠離方向盤，並且也改善例如自動煞車能力。

光達利用雷射光脈衝測量感測器與目標物體之間的距離，被廣泛認為是實現完全自動駕駛的關鍵。但特斯拉(Tesla)一直迴避這種技術，稱其成本過高、不必要。

Luminar是光達的幾個開發商之一，能讓高速公路上的汽車看見250公尺範圍的環境。Luminar承諾每輛車的安裝價格為500至100美元，而在過去可能要花費上萬美元。

在自駕領域，人們強烈認為，無人駕駛汽車在沒有光達的情況下將無法運行。但特斯拉的老闆馬斯克仍希望利用人工智慧來開啟攝影機，僅攝影機就足夠。在自駕領域成為人工智慧與光達的戰爭。

作為合作的一部分，戴姆勒(Daimler)還將入股150萬股Luminar股份，以周三收盤價計算約價值2000萬美元。

周四戴姆勒股價跌3.2%，Luminar股價升11.5%。