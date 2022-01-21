美國聯邦眾議院調查去年國會遇襲案的特別委員會今天致函前總統川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump），要求她配合調查受訪。

美聯社報導，這是美國國會議員首度公開表態，有意安排與川普家族成員面談。

眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）告訴40歲的伊凡卡，特別委員會有證據顯示，當時出任父親高階顧問一職的她曾懇請父親阻止他的支持者闖入國會引發的暴力情事。

特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）致函伊凡卡寫道：「委員會取得的證詞指出，數名白宮職員多次請妳協助介入，試圖說服川普總統化解國會山莊當下目無法紀的暴力情事。」

法新社提到，特別委員會持續調查去年1月6日國會大廈遇襲事件的來龍去脈，以及時任總統川普和幕僚的作為是否助長了示威者的氣焰。當時數以百計支持川普的示威者闖入國會大廈，企圖阻止國會認證2020年總統選舉結果。

特別委員會早已和大約400名證人談過，並對川普陣營多位關鍵人物發出傳票，包括川普任內白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）和首席策士巴農（Stephen Bannon）。

特別委員會尋求伊凡卡自願作證，聲明說她似乎很清楚父親試圖說服時任副總統彭斯（Mike Pence）阻止國會清點選舉人票數，因為她人就在現場。

湯普森寫道：「當時隨著1月6日將近，川普總統多次試圖說服彭斯副總統參與他的計畫。其中有一次是總統與副總統在1月6日上午透過電話討論。妳當時在橢圓形辦公室（總統正式辦公室），至少觀察到了電話這一頭的狀況。」

特別委員會在聲明中也說，希望伊凡卡提供相關資料，釐清白宮律師、議員及彭斯幕僚是否曾表示擔心她父親計劃「妨礙或阻止選舉人票統計」。

目前記者未能立即聯絡上伊凡卡尋求置評。

伊凡卡的發言人透過聲明向媒體表示，伊凡卡剛得知特別委員會發出公開信請她出面，但聲明中未指出她是否會配合調查。

發言人說：「正如委員會已經知道的那樣，伊凡卡未在1月6日的集會上發言。她公開聲明是在當天下午3時15分，她說『任何破壞維安或不尊重我們的執法都是令人無法接受的行為。暴力必須立即停止。請保持和平』。」

特別委員會昨天剛在法律戰中取得重大勝利。川普訴請最高法院阻止特別委員會調閱有關去年國會暴動案的白宮紀錄和相關文件，但最高法院昨天駁回。