台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」，今天正式開幕。前總統馬英九致詞表示，來到這裡特別有感觸，因為經國先生當年許多大格局、高難度的改革，都在這裡作的決定，讓國家脫胎換骨，煥然一新，他也分享當年蔣經國宣布解嚴、國會改選案的故事。

經國七海文化園區開幕式上冠蓋雲集，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、台北市長柯文哲、前台北市長郝龍斌、國民黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、蔣經國長孫蔣友松、國民黨立委蔣萬安等都到場親臨盛會。

馬英九致詞時說，經國七海文化園區與蔣經國總統圖書館全靠民間捐獻，沒用政府經費，在奮鬥10多年後，終於完成，令人欣慰。它是一座深具歷史文化價值、又與周邊自然環境融合的綠建築，更是一個以人為本的優質研究、教育空間，符合經國先生一向稱呼他家為「寓所」而非「官邸」的親民風格。

馬英九分享了自1981年起兼任蔣經國祕書7年的近身觀察，他說，1985年間，經國先生的老友、前台灣美軍顧問團團長戚烈拉將軍來函，認為台灣戒嚴名不符實，得不償失，建議儘快解嚴。隨後，他簽報後，總統詢問他戒嚴的英文以及要他查外國人對戒嚴的看法，他查了5種辭典與百科全書，回報總統「西方人認為戒嚴就是軍事管制，沒有法治」。

馬英九說，蔣經國聽了，皺著眉頭說，「台灣沒有軍事管制，也沒有無法無天啊！」不久，駐美代表錢復在回國開會時也力勸總統解嚴。1986年10月7日，蔣經國在總統府接見華盛頓郵報董事長葛蘭姆女士時，就宣布政府將在修訂法律後解除台澎地區38年的戒嚴。當時蔣經國在創造歷史，他一字一句審慎翻成英文，感覺好像有電流通過身體，至今難忘。

馬英九指出，1987年11月間，經國先生要他到寓所來，問他國會改選案的進度，那是他首次跟躺在床上的總統報告，提到有人建議在國會設置大陸代表，以延續法統，引發爭議。

馬英九表示，經國先生問他「政府在民國38年遷台時，有沒有宣布還是代表全中國」，他回答「我沒有印象，會儘快查報」。後來，他回報在38年12月7日《國民政府公報》與相關資料中都找不到這類宣示。

馬英九說，經國先生聽了就堅定地說，只要是依據中華民國憲法產生的代表，就代表中華民國。他聽了大大鬆了一口氣，當晚他走出七海寓所時，抬頭看到滿天星斗，心情既快慰，又敬佩。

馬英九盛讚，經國先生的偉大，就在於其出身威權體制，卻能以大智慧、大勇氣親手終結威權體制。李登輝總統送的輓聯提到「四十年汗盡血枯，注斯民斯土，始有今日」，確實很貼切。