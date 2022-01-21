在臉書母公司Meta、微軟和蘋果都傳出正在開發擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）硬體的消息之後，現在谷歌似乎也開始有了動作。

外媒援引消息人士報導，最近該網路搜尋引擎巨頭已經開始加速AR頭戴裝置的研發工作，這項極機密計畫的名稱內定為「Project Iris」，預計最快在2024年出貨。

報導指出，與Meta和蘋果將推出的頭戴裝置一樣，谷歌研發中的設備亦採用朝向外面的鏡頭，將電腦繪圖與現實世界的視訊進行結合，創造出比Snap和Magic Leap等公司現有AR眼鏡更具身歷其境感的混合實境體驗。

谷歌目前正在其舊金山灣區的據點開發早期原型機，其外型類似滑雪護目鏡，且不需要與外部電源連接。此外，就像其最新的Pixel智慧手機，該裝置將採用谷歌量身定製的處理器，同時也將採用Android作業系統。部分Pixel硬體開發團隊成員將參與這個新項目，但目前尚不清楚谷歌的AR頭戴裝置是否將納入Pixel品牌陣容。

報導並指出，谷歌的AR頭戴裝置仍處於早期開發階段，目前尚未擬定明確的上市策略，推測可能要到2024年才會上市。

谷歌母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）去年10月曾在財報法說會上表示，谷歌正在「認真考慮」AR，它將成為「我們主要的投資領域」。