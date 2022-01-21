南屯區817地號公共設施保留地違建案，預計傍晚全數自行拆除完畢。（台中市政府提供）

都發局複查顏家817公保地違建拆除情形。（台中市政府提供）

外界矚目關切的南屯區817地號公共設施保留地違建案拆除進度，台中市政府都市發展局指出，春節將至為避免造成公安問題，經連日督促所有人拆除，21日下午市府團隊至現場勘查，此案違建拆除進度近100％，預計傍晚全數自行拆除完畢；都發局依規通知所有人拆除後剩餘物應盡速清理，以維護環境安全。

都發局指出，經過勘察靠近大同八街增建的部分已拆除，鄰近大同九街圍牆及一棟建築物、大門、佔用國有地的違建及木圍籬也已拆除，合法建物右側靠近大同九街違建部分，預計今日傍晚拆畢，後續將依規定辦理結案。

都發局說，外界關心的沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，都發局已完成複查確認違建資料，包含地下室一層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建一層、圍牆等涉違建，21日開立違建認定通知書，依程序通知違建所有人限期14日改善。另沙鹿山頂腳黃昏市場違建也於1月17日完成勘查，並開立違章建築認定通知書，限違建人14天內改善。

都發局強調，違建處理依建築法有一定處理程序及規定，將秉持一貫立場依法行政，已興建完成的違章建築物如有公安之虞，按「台中市違建拆除優先順序原則」屬第三軌列管排拆案件將優先處理。