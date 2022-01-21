COVID-19疫情持續，中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增23例本土確定病例，另有45例境外移入。前副總統陳建仁在臉書表示，追求「零確診」已經不切實際，而要有「與病毒共存」的心理準備，加緊提升疫苗完全接種覆蓋率，才能確實保護全民健康！

陳建仁指出，在漫長的人類與傳染病抗爭的歷史上，人類只撲滅了天花病毒，而與所有的其他傳染病原體共存了數千年。COVID-19的演化果真朝著「傳染力越來越強、毒力越來越弱」的方向來演化。

陳建仁分析，在疫苗與抗病毒藥物尚未上市以前，只能靠「非藥物介入」來全力阻斷病毒的社區傳播，由於當時COVID-19的平均致死率高達2%，零確診(Zero COVID-19)成為第一階段防疫的目標。疫苗上市後，我們就進入COVID-19防疫的第二階段，主要目標是快速提升疫苗覆蓋率。

陳建仁表示，一群人接種疫苗所激發的中和抗體濃度，是呈現常態分佈，有人濃度高、有人濃度低。中和抗體濃度偏低的人，在暴露於COVID-19 Omicron變異株之後，會產生突破性感染，但是絕大多數是輕症或無症狀感染，重症與死亡比例相當低。顯而易見，Omicron變異株是以高傳染力和低致死率橫掃世界各國。

陳建仁披露，曾經被感染過或打過兩劑疫苗的人口百分比(亦即，累計確診感染率加上完全接種覆蓋率)，分別是法國98%、英國93%、新加坡92%、以色列87%、加拿大85%、挪威83%、美國83%、台灣71%。由於九成以上的人民已經具有保護力，英國、新加坡等國家已經採行「與病毒共存」的防疫新對策。

陳建仁強調，COVID-19已演變出傳染力高而輕症或無症狀佔多數的新變異株，人類很難完全撲滅它，COVID-19很可能會轉變成地方性疾病，而且我們已經有快篩、疫苗、口服抗病毒藥物，追求「零確診」已經不切實際，而要有「與病毒共存」的心理準備。台灣防疫很成功，繼續提升完全接種覆蓋率，才能確實保護全民健康！