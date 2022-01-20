台灣本土個案連環爆，如今連高雄都出現確診案例，感染源尚待釐清。對此，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰說，近日不少人喊著要與病毒共存，但那些人把事情想得太輕鬆了，與病毒共存可能導致醫療癱瘓、死亡增加，且若疫情不小心失控了，恐造成封城的恐佈後果。

蘇一峰今在臉書上發文表示，許多人把「與病毒共存」想得太輕鬆了，與病毒共存可能帶來的後果是醫療癱瘓、死亡增加，且萬一失控了就要封城，原本的計劃可能是每天增加100例確診的共存，但病毒沒有配合計劃的義務。

貼文引起網友討論，「病毒何時要像美國或歐洲1天100萬感染誰知道？醫療量能一旦癱瘓了，輕症無法治療，到最後也可能變重症」、「共存不怕，只怕只有病毒存活，人不存」、「台灣最終要與病毒共存，但現在還沒準備好，最近台灣疫情再起，開始有很多人喊要與病毒共存，但台灣75歲以上有20%連一劑疫苗都沒打，現在應該儘量搶時間，把長輩疫苗施打衝高，讓醫療體系有時間準備好資源和人力」。

與病毒共存的議題討論不斷，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎認為與病毒共存的關鍵條件在於重症率和死亡率，基本上打過兩劑疫苗的人，染疫後約有99％是輕症，但若都沒有打則有20％會是重症。因此現在最大的問題是那20％遲遲沒有去打疫苗的人，而不是許多民眾搶著打的第三劑。