本土疫情升溫，讓不少民眾搶打第三劑疫苗，對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，現在有問題的其實不是第三劑，而是那20％遲遲沒有去打疫苗的人，因為與病毒共存的關鍵條件是「重症率」和「死亡率」，基本上有打過兩劑疫苗的人，染疫後約有99％是輕症，但若都沒有打則有20％會是重症。

李秉穎今在廣播節目《新聞放鞭炮》上分享，台灣有約20%的人，至今都沒有去接種任何疫苗，因此我們無法安心地與病毒共存，因為打過兩劑疫苗的人就算感染，約有99％會是輕症；但是沒打疫苗的人感染後有20％會出現重症。

李秉穎表示，在這樣的狀況下，萬一發生大規模的社區感染，沒打疫苗的這些人，就是會有20％的機會變成重症，甚至有2至4％會死亡，屆時若真的發生，醫療機構的收治量能肯定會受到影響，結果就是「無法與病毒共存」。

李秉穎指出，20％沒打疫苗的族群也包括12歲以下不能打疫苗的小朋友，但這些人的問題較小，因為感染後重症的比例低，雖然還是有可能重症，但根據國內外研究數據顯示，小孩染疫後重症的比例大概是像流感那樣，所以上面所說的20％是指成年人確診後發生重症的機率。

李秉穎認為「要跟病毒共存的基本條件，是重症與死亡率不超過流感。」第三劑是加強針，但最重要的是「地基」必須要打好，第一劑與第二劑的疫苗覆蓋率才是重要的關鍵，呼籲還沒有打前兩劑的民眾快去打好打滿。