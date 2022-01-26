這波本土疫情在農曆年前爆開，刺激原本還在觀望的高齡、高風險族群「都跑出來打疫苗了」。台大前醫師林氏璧PO文附圖表示感動，因75歲以上至少打一劑的覆蓋率，終於突破75%，等於每4人就有3人接種；65歲以上第三劑，甚至已接近40%！

「好感動！鐵板鬆動，75歲以上至少一劑停在73%甚久，現在突破75%了」，一直以來不斷呼籲民眾盡快接種疫苗的林氏璧，對於停滯已久的覆蓋率終於開始動了，直呼感動，他並指出，連65歲以上打第三劑的比例，也已接近4成。

（翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）

林氏璧認為，一起打個疫苗好過年，台灣可以。事實上自本土疫情傳開後，不斷出現的群聚事件及確診者足跡，讓去年沒打疫苗的人重新思考「我到底要不要打」，尤其年關將近，鐵板一塊的長輩們態度鬆動，願意出來接種。

林氏璧曾分析，只打兩劑疫苗的保護力，隨著間隔時間愈久、效力會愈低，「加強劑」對高風險者來說絕對有其必要，就算時間久了也具防重症效果。他強調，別以為感染Omicron都是輕症，「不要再說只是感冒了」。