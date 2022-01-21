中央氣象局表示，受南方雲系影響全台有雨，這波水氣會持續好幾天，至少明(22日)補班日雨還會繼續下，到周日(23日)鋒面通過之後，下周一(24日)水氣才有望減緩；另外農曆年前東北季風增強，天氣會偏寒冷。

明(21日)各地水氣偏多，尤其北台灣降雨較持續，整日幾乎都是濕涼下雨的天氣。(圖／中央氣象局)

明補班日各地水氣偏多，尤其北台灣降雨較持續、時間也較長，整日幾乎都是濕涼下雨的天氣，而南部則偶爾有局部短暫陣雨；溫度方面，東北季風減弱，北台灣溫度回升，白天高溫中部以北及花蓮為20至22度，南部及台東為23至26度，而清晨低溫各地為16至18度；各地天氣早晚仍涼，且水氣偏多還有降雨，體感溫度會更低一些。

下周日鋒面通過，迎風面北部、東半部地區有短暫陣雨，鋒面通過時，中南部地區也有局部短暫陣雨。下週一東北季風增強天氣轉涼，北部及東半部地區持續陰雨，其他地區降雨稍緩一些，南部平地轉乾多雲。

下周二、下周三(25日、26日)兩天持續東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部地區有局部短暫雨，北部地區雨勢較為零星，中南部地區則恢復到多雲到晴。下周四(27日)東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；除了東半部地區有局部短暫雨，北部地區、恆春半島及南部山區也有零星降雨的機會，其他地區為多雲到晴。

下周五(28日)鋒面接近，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。29日至31日受鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；此外亦需注意南方雲系的影響，除北部、東半部有短暫雨外，中南部地區天氣也不穩定。