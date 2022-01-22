樂意傳播旗下線上遊戲《封印者：CLOSERS》於今 ( 20 ) 開放「賽騰城第二章」並推出全新時裝「野餐小兔兔」。配合本次改版，更推出「封印者週末日」、「賽騰城第二章更新紀念集字活動」以及「春節活動」，在活動期間內每日登入簽到即可獲得各種豐富道具，累積上線還可獲得對應好禮。而官方此次上市的全新時裝「野餐小兔兔」既優雅又可愛，邀請各位在新年前換上新裝，體驗精采絕倫的華麗對決！

賽騰城第二章登場 精彩故事內容釋出

官方指出，熊熊的藍色業火吞噬了整個賽騰城，而總長派出的秘密殺手，是由全盛時期的阿爾法騎士所複製出來的「歐梅嘉騎士」。失去原本記憶，僅為了燃燒到最後一刻的「歐梅嘉騎士」，單憑一己之力打倒了黑羊、紅狼，以及夜梟小隊的成員，但所幸他們被「嚙鼠小隊」的成員拯救了，此刻四個小隊為了拯救全人類，即將要和總長派的強大敵人戰鬥。面對被總長操控的「吉娜‧葛蕾絲」、瘋狂的「霍夫曼夫妻」，以及無盡業火「歐梅嘉騎士」，特工們將會如何逆轉戰局？

為了拯救全人類，即將要和總長派的強大敵人戰鬥。面對被總長操控的「吉娜‧葛蕾絲」、瘋狂的「霍夫曼夫妻」，以及無盡業火「歐梅嘉騎士」，特工們將會如何逆轉戰局？ (樂意傳播提供)

推出全新時裝「野餐小兔兔」

隨著本次賽騰城第二章的開啟，官方特別推出全新時裝「野餐小兔兔」，包含「米斯特汀」、「納塔」、「露娜」、「緹娜」、「賽特」、「銀河」和「露西」在內的七人。這次女角色們皆換上可愛又有氣質的蓬蓬系洋裝，特工們若集齊包含飾品的六個部件，即可啟動特殊專用立繪喔！想和兔兔們一起野餐嗎？心動不如馬上行動！

圖說：全新時裝「野餐小兔兔」想和兔兔們一起野餐嗎？心動不如馬上行動！(樂意傳播提供)

推出豐富限時活動 多種獎勵等你來拿

歡慶賽騰城第二章登場，本次官方推出的好禮活動包含「封印者週末日」、「賽騰城第二章更新紀念集字活動」以及「春節活動」。特工於活動期間內每日登入簽到即可獲得實用好禮，如「所羅門武裝10套(3天)」、「交叉型物質變換<重新排列>券」、「輝煌同步纖維選擇箱子」和「S 確定 D 零件 : 裝備」等豐富道具。同時，只要累積上線時間，更可獲得「封印者日慶祝箱子」、「交叉型物質變換<重新排列>券」、「UMP +1000」等實用道具，不僅如此，更有「追加道具發現30%」、「追加金幣30%」、「追加經驗值30%」、「追加帳號疲勞度30%」、「追加角色疲勞度30%」、「追加入場次數」等多種特別增益，特工們敬請把握機會上線啦！除此之外，今日更上市了「台版限定賽特虎年立繪」，喜歡的特工千萬別錯過了，更多精彩內容，請詳見官方網站。

歡慶賽騰城第二章登場官方推出的好禮活動(樂意傳播提供)

歡慶賽騰城第二章登場官方推出的好禮活動(樂意傳播提供)