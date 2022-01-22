好不容易經過一個多月的努力，韓國每日新染疫數一度降至3000餘位，沒想到22日又傳出，新冠病例又重回7000大關以上。

韓國政府表示，22日新增7009位新冠患者，其中，有6729件本土案例，總染疫數也增至72.62萬人。這是繼2021年12月中旬以來，韓國每日確診者又重新上升至7000以上。

韓國本周疫情出現爆發式成長，單日染疫人數從4千開始，一路飆升至現在的7千。同時，22日有28位不幸疫歿，因新冠病毒喪命者增至6529位，死亡率達0.9%。另外，新冠重症患者人數為433位。

韓國政府指出，本周Omicron病毒的檢出率高達47.1%，故下周當地確診者中，有可能過半以上都是感染到Omicron。同時，韓國診所與醫院都將可以執行檢測以及治療任務，新冠病患自我隔離期限，也將從目前的10天，可望縮短至7天。

在韓國5200萬人口中，85.3%已完整接種，同時，48.6%也打過加強劑。