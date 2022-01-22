屋齡越新與房價越高的慣性被打破了！根據最新一期實際登錄資料揭露，台中豪宅交易前五大豪宅社區排行榜中，屋齡逾13年的「聯聚信義」，以毛胚每坪71.5萬元的成交紀錄上榜，連年蟬聯台中豪宅排行榜，業界都驚嘆聯聚建設的品牌實力！

根據台灣房屋彙整實價資料顯示，台中2021年前五大豪宅社區之中，除了「大陸寶格」之外，亞軍的「大陸麗格」，也是憑藉含裝潢的實品屋，攻占單價最高豪宅榜單；而「聯聚信義」為毛胚屋，成屋時間最長，但仍連年蟬聯台中豪宅排行榜。

此外，台中豪宅前五大排行榜名單皆位於七期新市政中心，顯見七期仍是中部企業家與豪宅客的首選地區。

房仲業者表示，聯聚建設向來有「豪宅一哥」封號，案少質精，過去平均每2年才推一案，創辦27年以來，累計14案皆位於七期重劃區，且向來只精選指標地段，「聯聚信義大廈」能連年蟬聯排行榜，除地段優勢外，均質坪數加上聯聚一貫細膩打造有文化氣息作品及友善市民的態度，「聯聚信義大廈」即使已經落成13年，仍能受到高資產族青睞，展現聯聚品牌力。

台中年度十大豪宅榜最新出爐！即將完工落成的「聯聚瑞和大廈」以均價71.4萬元登上榜首，其中42樓每坪單價84.5萬元，更突破七期毛胚屋單價紀錄。

「聯聚瑞和大廈」是繼聯聚信義後的再一里程碑之作，正對3萬平方公尺的秋紅谷生態公園，視野開闊四季皆有不同風景，總樓高達172.8公尺，居中部住宅之冠，產品規劃為雙併165、330坪，隨著七期土地越來越難取得，大坪數毛胚規劃即將絕版，戶數均值單純加上地段優勢，即將於2月落成完工的「聯聚瑞和大廈」，可預期將再創台中豪宅市場紀錄。

聯聚旗下「聯聚中雍大廈」被評為是「全台最美商辦」，同時也是台北市以外、身價最高的頂級商辦產品，吸引企業大佬買單。入駐聯聚中雍的企業主，都因認同其核心理念而入住，因此也自然而然地達到聚集效應。

根據最新實價登錄揭露，台中第一豪辦「聯聚中雍大廈」去年11月再度迎接重量級企業，21樓買家無貸款入手1.49億元，經查買主為「高權投資股份有限公司」，該公司為統一集團旗下關係企業。

如「聯聚中雍大廈」與企業主達成協議，每層450坪，員工人數以72人為上限，聯聚替企業主精算出「最舒適辦公環境」，而認同此協議的入駐企業，不僅需要具備相應的經濟實力，對企業文化與員工福利的重視可想而知。

房仲業者表示，聯聚之所以能夠長期累積客戶口碑與品牌聲量，首要原因是對地段要求極高，嚴選七期新市政中心精華地段，經典建築語彙融入聯聚特有的美學觀點，夜晚燈光計劃引人矚目，每案皆成為台中地標。具長遠發展價值的區域位置，加上獨特觀點的建築設計，累積不少追隨者，建築予人的價值感遠遠大於價格，因此能夠成為最保值的豪宅品牌。