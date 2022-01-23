俄羅斯去年11月進行反衛星飛彈試射

俄羅斯最近進行反衛星飛彈試射，一塊碎片差點擊中大陸衛星，中國國家航天局空間碎片中心說，雙方最近距離僅14.5米，這是一次「極危險交會」。

據CNN新聞網22日報導，中國國家航天局空間碎片中心公眾號說，差點撞擊中方衛星的是宇宙1408碎片（編號49863），為2021年11月15日俄羅斯反衛星試驗所產生的解體碎片。但這次事件絕非偶然，去年11月15日，俄羅斯反衛星試驗估計產生1600多個尺寸大於10釐米的解體碎片，而其中大部分都分佈在400到1100公里軌道高度範圍內。

哈佛-史密松天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）天文學家麥道威（Jonathan McDowell）說，要是俄羅斯試射飛彈產生的碎片真打到中國衛星，可能導致「高超音速爆震波（hypersonic shockwave）」，而雙方距離實在近到可能很容易擊中。

他指出，「一塊大到足以像這樣被追踪的碎片，以時速1.2萬英里（約1.9萬公里）的速度撞擊，會產生穿過衛星的高超音速爆震波，讓它粉身碎骨。」

不過，麥道威也說，中方斷言兩個物體的確切距離，實在是荒謬，因為根本沒辦法這麼準確地測定。