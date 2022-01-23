國民黨中央委員選舉今（23）日投票，國民黨主席朱立倫上午至新北市黨部投票，與新北市長侯友宜時間錯開，媒體詢問侯友宜是否刻意？侯友宜說，他的行程早都已安排好，大家都用平常心看待平常事。

今天上午朱立倫到新北市黨部投票，侯友宜表示，行程都早已經排好，大家用平常心看待平常事，現階段把防疫做好才是他最重要的角色，只有守住防疫讓所有市民朋友可以過一個「平安上好」的年，讓經濟不要再度受到創傷，尤其庶民經濟非常在意這次疫情，底層的經濟不要再像上次一樣，因為上次疫苗也沒打，整個狀況受到很大干擾，我們大家這次好好守住疫情吧。

另對朱立倫批專注政治鬥爭而錯失防疫良機，侯友宜表示，防疫大家也許有不一樣的想法，跟不一樣的意見，我們也很希望阻絕於境外，但萬一沒有擋住到境內來，我們就有責任扛起，因為防疫本來就是國家上下要同心齊力，也許大家有不一樣的聲音、不一樣的意見，最重要還是一起守住疫情，希望疫情能夠穩定下來。