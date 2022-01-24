安森尼喬雪（Anthony Joshua）準備暫時放棄與烏席克（Oleksandr Usyk）的重賽了，他的世界重量級統一王座（WBA、WBO、IBF重量級冠軍）去年9月被烏席克奪走，他原本有重賽權，但是烏席克想要去對決WBC拳王泰森福瑞（Tyson Fury），喬雪將可以入袋1500萬英鎊的避讓費（新台幣5.6億）。

四大聯盟時代的重量級拳壇至今沒有出現一統江山的人，外界預測喬雪或福瑞會是史上第一位出爐的無庸置疑拳王，沒想到一波三折，兩人最後沒有打成。

依照原初的規劃，當然是喬雪vs福瑞的世紀對決，偏偏喬雪在2019年遭到小路易茲（Andy Ruiz Jr）擊敗，失去統一王座。後來喬雪在重賽中打敗小路易茲，但是另一頭福瑞又被前WBC拳王懷德（Deontay Wilder）的重賽合約綁住，等到福瑞解決掉懷德之後，喬雪又輸給了烏席克！

簡言之，喬雪擁有3條腰帶、福瑞擁有WBC腰帶的時候，兩人都被其他因素干擾而無法一決勝負。現在輪到烏席克與喬雪有重賽合約，福瑞想要「插隊」去打烏席克，如果喬雪願意避讓就可獲得1500萬英鎊。

英媒《每日電訊報》報導，喬雪原先還想著再戰烏席克，最近傳出喬雪可能會先收取避讓費，到時候再回來挑戰福瑞和烏席克的勝方。喬雪和福瑞都是英國人，烏席克是烏克蘭人，首位集齊四大聯盟冠軍的重量級拳手肯定會落在這兩國了。