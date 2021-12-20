WBC世界重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）再度威脅要控告英國媒體BBC，因為BBC無視警告把他列入了2021年「英國年度運動人格大獎」。今年入圍者還有網球女將杜拉卡努（Emma Raducanu）、跳水金牌湯姆戴利（Tom Daley）、游泳金牌亞當比提（Adam Peaty）、足球明星史特林（Raheem Sterling）、帕運選手史多莉（Sarah Storey），加上泰森福瑞一共6人。

福瑞痛恨BBC，他在2015年擊敗傳奇拳王克利奇科（Wladimir Klitschko），一口氣摘下WBA、IBF、WBO世界重量級冠軍，理所當然被提名入圍該屆的大獎。然而福瑞是個政治遲鈍的人，他在公開場合說了許多不合時宜的話，包括他在廣播節目稱讚田徑女將恩尼斯希爾（Jessica Ennis-Hill）。「我認為她化妝之後穿洋裝很漂亮，難道我覺得女人穿洋裝好看也犯法嗎？」福瑞隻字未提恩尼斯希爾的運動成就，只注重她的美貌而被批評是性別歧視。福瑞還稱讚女子拳擊手的冒險精神，因為他認為最適合女人的地方只有廚房和床上。

此外，福瑞還相信戀童癖、墮胎、同性戀會讓世界走向毀滅，「這不是我的看法，是聖經告訴我的。」當年約有14萬網友連署，要求BBC把福瑞從榜單上除名。福瑞後來公開道歉，但隔年他又管不住嘴巴，在媒體訪談時譴責人獸交和跨性別，並批評猶太人壟斷了金融市場和媒體。

福瑞的臭嘴讓他名聲不佳，BBC一直讓他入圍而不給他得獎，福瑞對英媒Telegraph表示：「這個獎對我毫無意義，如果BBC再把我放進入圍名單，我的律師就會找上他們。我們都知道最佳運動人格就是我，還有誰能像我一樣去美國拉斯維加斯大戰和娛樂觀眾？」