WBC重量級拳王泰森福瑞(右)擊倒懷德。（美聯社資料照）

2021年職業拳壇的「年度最佳KO」票選出爐，在美媒ESPN《Ringside》舉辦的網路投票中，勝出者是網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul）打倒前UFC冠軍伍德利（Tyron Woodley）的猛烈一拳。畢竟傑克保羅本來就是網紅，網路投票他當然有優勢了，他以56%的大差距獲勝，這引來多拳迷的不滿。

「這太可笑了，年度最佳KO應該要留給專業拳擊手才對。」「ESPN Ringside背棄了那些全心全力付出的拳擊手。」「KO一個不是拳擊手的人也能得獎了？」還有人質疑這場比賽根本是假的。

傑克保羅這一拳確實相當震撼，當時因為比賽打得比較無聊，觀眾有些失去興趣，沒想到傑克保羅忽然重拳爆發，挨拳的伍德利像是被鋸斷的大樹直挺挺地倒下。這拳相當重，讓伍德利失去意識且可能受傷，佛州拳擊委員會將伍德利停賽60天。

然而ESPN依據自家專業評選的「年度最佳比賽」「年度最佳KO」都是屬於WBC重量級世界冠軍戰，也就是泰森福瑞（Tyson Fury）、懷德（Deontay Wilder）第3度決戰。這場硬仗雙方合計倒地5次，福瑞被擊倒兩次又站起來，反過來擊倒懷德而守住自己的王座。在網路投票裡，福瑞的致勝一擊只獲得37%選票，畢竟當時懷德已耗盡體力，被擊倒是遲早的事，遠遠不像伍德利吃的一拳那麼震撼。