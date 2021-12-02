PRP「高濃度血小板血漿」一直一來常用於治療關節退化、促進傷口癒合、肌腱韌帶增生，但是30年來機轉路徑一直未解開。長春藤生物科技與台北醫學大學最新合作研究發現，經活化後的PRP生長因子，是有效性的關鍵。最新研究成果首度獲得國際證實，並登上重量級期刊《國際分子科學雜誌》。

高濃度血小板血漿(Platelet-rich plasma，簡稱「PRP」)，是目前台灣門診的熱門治療項目，是透過抽取自身的血液，離心後抽出生長因子，再將PRP注射至患處，可促進血管新生及組織修復、再生，目前普遍應用在肌腱、韌帶、關節退化或損傷。

PRP是目前熱門的增生治療項目之一，但提升個人化有效性機轉至今成謎。長春藤生物科技與臺北醫學大學(簡稱「北醫」)攜手合作研究首度獲得國際證實，並登上重量級期刊《國際分子科學雜誌》，關鍵就在生長因子活化。

該研究以傳統PRP為實驗組，經3小時活化程序的PRP為對照組，結果發現，活化後的PRP生長因子顯著提升，並快速產生能量，在24小時內促進傷口癒合8至9成，而未被活化的PRP則需3天才能癒合傷口。證實有無經過活化程序，是PRP治療有效性關鍵。

執行研究計劃的台北醫學大學病理學科助理教授沈耀安表示，活化後的PRP，會促進纖維母細胞走糖解代謝，快速產生能量，並減少粒線體代謝過程所產生的自由基，透過增強抗氧化酵素，壓制自由基延緩細胞衰老，不僅對傷口癒合有幫助、更展現後續延緩老化研究的潛力。