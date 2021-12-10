《正常發揮》

民進黨立委高嘉瑜遭到林秉樞施暴案，又有重大進展。高嘉瑜在11月11日遭到施暴前一天，曾在上政論節目時，出現3名網友以「斗內」留言方式疑恐嚇高嘉瑜。專案小組查出其中一位用假名留言的賴姓女子，竟然是林秉樞的好友，目前已傳喚她到案說明。台北市議員徐巧芯甚至驚爆說，據說重量級的消息來源跟她說，「她也是林秉樞的其中一名女友」。

徐巧芯10日在中天政論節目《正常發揮》節目中表示，神秘女助理曝光，很奇怪的一件事情。在11月10日時就斗內恐嚇了，然後大概在12月初，大家就知道疑似恐嚇的這個情況。可是檢調警都沒有去問製作單位任何有關的事情。12月7日早上去告發，下午台北市警察局做了筆錄，針對恐嚇這件事情。

徐巧芯接著表示，現在查出可能是一位賴姓女助理。有兩種可能︰第一個可能是女助理自己發、自己PO、自己去斗內；第二個是林秉樞有可能拿她的手機去作斗內。因為警察追到的是發出這個訊號的來源是哪裡、哪一支手機、哪一個號碼，但是由誰操作的，這要傳訊後才知道。

徐巧芯指出，目前看起來，賴小姐還沒有被傳喚，所以還不知道到底是賴小姐或是林秉樞，還不知道，可見賴小姐跟林秉樞的關係非常密切。比方高嘉瑜在上節目的時候，賴小姐手機有可能在林秉樞的手上，或是林秉樞可以交辦賴小姐去發這些訊息。

徐巧芯甚至爆料說，她去調查，賴小姐是何方神聖？據說重量級的消息來源告訴她，「她也是林秉樞的其中一名女友，而且她可能有所謂被脅迫的一些資料在林秉樞手上，所以幫他做事。」

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