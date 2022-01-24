2022年美股出師不利，而在通膨居高不下、勞動力短缺和聯準會可能加速貨幣政策正常化的陰影籠罩下，市場勢必迎來更加劇烈的震盪，儘管當前局勢充滿不確定性，但隨著財報季進入高峰期，華爾街分析師心中仍有後市看漲的首選個股。

根據財經數據彙整網站TipRanks，華爾街頂級分析師點名5檔潛力股，分別是Verint Systems、亞馬遜、特斯拉、VMware和沃爾瑪。

●Verint Systems

這場大流行病加速數位轉型，進而帶動對雲端運算平台的需求，相關軟體和技術服務商Verint Systems可望受惠。投銀Jefferies分析師Samad Samana在最近出具的報告中指出，Verint在軟體開發工具組（tech stack）及產品陣容的現代化與改良方面所取得的進展仍然遭到低估。Verint基礎架構的靈活性可以通吃各雲端服務商，如亞馬遜AWS、微軟Azure及谷歌Google Cloud，也適用於各大私有和混合數據中心。該分析師給予Verin股票「買進」評級，以及62美元目標價。

上周五Verint股價收跌0.77%，為52.62美元。

●亞馬遜

消費者支出放緩以及獲利比較方面的不利因素使亞馬遜股價表現受抑，但隨著供應緊缺問題可望緩解，以及亞馬遜在物流和倉儲基礎設施方面的投資可望發揮成效，這家電子商務巨頭重新獲得華爾街分析師青睞。

摩根大通分析師Doug Anmuth加入看漲亞馬遜的行列，在其最新發布的報告中，該分析師提到了電子商務再度加速發展，以及去年底的假日購物季大致成功，此外，亞馬遜AWS在雲端運算市場仍然佔有主導優勢。Anmuth給予亞馬遜股票「買進」評級和目標價4350美元。

上周五亞馬遜股價收2.96%，為2852.86美元。

●特斯拉

雖然特斯拉已經是公認的電動車產業龍頭，但現在正面臨與老牌車廠的市占之爭，投銀Jefferies分析師Philippe Houchois表示，這意味著接下來兩年的關注重點是相較於傳統汽車製造商，特斯拉所處的地位。該分析師認為能否順利擴產將成為特斯拉股價表現最主要的催化劑，並看好在其奧斯汀和柏林的新超級工廠加入營運後，該公司可望在2月和4月擴大供貨量。Houchois正密切關注特斯拉在1月26日發布的財報，並給予特斯拉股票「買進」評級與樂觀的1400美元目標價。

特斯拉上周五股價微升0.06%，收在943.90美元。

●VMware

根據TipRanks網站，多項指標或許正指向雲端運算公司VMware的股價將出現突破。 券商Monness Crespi Hardt & Co分析師Brian White表示，該公司在雲端運算產業中具有獨特的價值定位和吸引人的估值，VMware已經投資內部創新、完成收購案，並已簽署雲端業務合作，這些戰略性舉措將為其業務進一步增長奠定基礎。White將VMware股票評級從「中性」調升為「買進」，並給予目標價153美元。

VMware上周五收跌0.98%，為123.74美元。

●沃爾瑪

自新冠疫情爆發以來，沃爾瑪似乎已成功擴大了客群，儘管汽油價格和通膨不斷升高，該公司仍可望有能力維持其營運表現。投資與顧問公司Guggenheim Partners分析師Robert Drbul認為儘管消費者支出環境充滿挑戰，但沃爾瑪仍然處於有利的位置，可望持續受惠於消費支出。Drbul給予沃爾瑪「買進」評級和185美元目標價。

沃爾瑪上周五下跌0.73%，收在140.19美元。