立陶宛MV Group Production約20400瓶深色蘭姆酒遭中國大陸拒收，台酒全數購入，22日拆櫃進倉，台酒公司宣布首批最快2月1日（初一）開賣，數量6000瓶，每瓶700ml，售價新台幣600元，合理反映我國成本費用。該批酒品除台酒展售中心、菸酒專賣店，全家也將採預購方式販售。

據了解，台菸酒首批提供全家預購瓶數為1800瓶，過年後有望再提供3000瓶到超商通路，剩下1.1萬瓶則是看各飯店與通路訂購情況及市場水溫，台菸酒再陸續釋出。

近期有網友評論台酒賣太貴，台菸酒高層24日隨即回應，立陶宛MV Group Production公司出品的同款蘭姆酒，在歐盟國家700ml瓶裝售價約為新台幣666元、新加坡700ml瓶裝約新台幣720元、香港500ml瓶裝約新台幣740元，顯見我國售價實惠，該產品定價是合理反映台灣人工成本、運費、關稅及酒稅等成本。

台菸酒高層也表示，台酒不只進口，也是酒品製造大廠，2022年將持續研發即飲式低酒精飲料（RTD）新品，目前仍在測試階段，預計第一季將定案，六月啤酒熱銷季節前即可推出。另台酒下半年也會推出高濃度OMAR威士忌新酒品，主要是2021年台酒OMAR原桶強度柳丁酒桶熱銷，台酒趁勝追擊推出其他品項如原桶強度荔枝桶等。

立陶宛在2021年宣布與我國互設代表處，成就第一個以台灣為名的歐洲外交代表處，但近期受政治與經貿因素影響，導致立陶宛貨品無法入關。

台菸酒指出，2021年12月初就傳出中國大陸海關電子報系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致出口貨物滯留中國港口，雖然事後中國大陸電子報關系統重新出現立陶宛名字，但滯留海上的貨品，依舊不得其門而入，先前即有立陶宛知名啤酒商遭中國取消多筆訂單之外，甚至貨物無法清關情況。

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀日前接獲通知，遭中國大陸卡關波及的立陶宛公司MV Group Production約2萬瓶深色蘭姆酒成品酒，原訂2021年12月29日抵達中國大陸港口卻在海上漂流，黃鈞耀透過外交部轉告知財政部其訊息，經財政部通知台酒公司後，台酒隨即接洽收購該批酒品。（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）