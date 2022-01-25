衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎12日曾表示，今年下半年可望讓5到11歲兒童打新冠疫苗。對此，國民黨副發言人楊植斗質疑，既然世界衛生組織的建議已出爐，眼見各國兒童疫情日益嚴重，指揮中心應加速研究孩童的接種期程，此時不讓孩童接種，非要再等半年，難道要把希望押在高端身上？

楊植斗24日在臉書發表《12歲以下不打BNT，難道是在等下半年度打高端？》一文，內文指出，世界衛生組織在21號公布了新建議，5歲到11歲的孩子可施打1/3劑的BNT疫苗，以獲得保護力，減少重症發生。同一時間，日本厚生省也從善如流，開放孩子接種疫苗。

楊植斗表示，李秉穎曾說，5歲兒童可望於下半年施打疫苗；既然世界衛生組織的建議已出爐，眼見世界各國的兒童紛紛染疫，指揮中心應要加速研究孩童的接種期程，不該等到下半年，「此時不讓孩童接種，非要再等半年，難道要把希望押在高端身上？」

對此，楊植斗坦言，他知道世衛的建議施打品牌，恰好是「某些人」最討厭的BNT，但為了孩子的健康，難道不該放下政治成見，參考世衛的建議，一起為抗疫來努力嗎？