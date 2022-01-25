布吉納法索發生軍事政變，中使館提醒在布中國公民：非必要不出行。（中國駐布吉納法索大使館微信公眾號）

中國駐布吉納法索大使館微信公眾號25日發布《關於布吉納法索發生軍事政變的安全提醒》。布吉納法索當地時間24日發生軍事政變。由政變軍人組成的「拯救復興愛國運動」（MPSR）當天在國家電視台發表講話，宣布在未出現流血傷亡情況下終止了卡波雷政權，表示將遵守國際承諾，並允諾在合理期限內提出恢復國家憲法秩序時間表。該組織隨後發布公告，宣布中止憲法，解散政府和議會，關閉陸空邊境，全境晚9時至次日凌晨5時實施宵禁。

大使館指出，當前布局勢較為平和，但不確定不穩定因素較多，未來走向不明朗。使館此前曾發布《關於對在布吉納法索中國公民的緊急提醒》，現再次提醒在布中國公民保持冷靜，提高警惕，密切關注當地局勢發展，加強安全防範，非必要不出行，切勿在宵禁時間在外逗留，計畫離境人員關注邊境關閉情況及時調整行程。如遇緊急情況，請儘快同使館取得聯繫。

據悉，布吉納法索被政變總統卡波雷曾在2005年以國會議長身分訪問台灣，獲時任總統陳水扁接見，卡波雷於2015年當選總統，成為該國30年來首位新總統，但布國與台灣在2018年正式斷交，改與中國大陸復交。