大陸房地產商世茂集團過去四天連環出售兩個項目，套現逾人民幣（下同）29億元。據大陸媒體報導，公司正陸續為旗下專案尋找買家，其中較受矚目的是大型城市綜合體深圳龍崗世茂深港國際中心，報價高達151.43億元。

世茂集團24日晚間公布將以約18.445億元代價，出售廣州亞運城商住專案的26.67％權益予國企背景的同業中國海外；預期將變現收益約7.16億元。公司擬將出售股權所得款項，當中約80％用於降低負債及約20％用於一般企業用途。

該公司21日公布，擬出售上海世茂置業發展有限公司全部股權，後者主要資產為持有上海市黃浦路的一幅商用土地，總代價10.6億元，出售事項所得款項擬用於降低負債等；接盤方為上海國有資產運營平台。

債務情況備受關注的世茂集團出售資產行動會否陸續接著而來。據澎湃新聞，世茂集團的第一高樓深圳龍崗世茂深港國際中心正在尋找買家，對外報價151.43億元，世茂集團已經利用該專案融資92.7億元，包括土地抵押、在建工程抵押和100％股權質押。

該專案地塊由世茂集團旗下世茂股份於2017年以239.43億元投得，最初規劃建設一棟700公尺的超高層建築，其後降至600公尺，料2023年落成，計畫總投資達500億元。

據大陸新房銷售平台深房行銷中心資料，該項住宅部分2021年1月開盤銷售，預期2024年年底交房。

另據財新報導，世茂集團的待售資產包裡已納入34個重點項目，包括酒店、商業、辦公、住宅及城市綜合體，涉及上海、北京、大灣區、杭州、南京、福州、天津、武漢、長沙、重慶等17個區域。世茂集團對其中15個專案給出明確估值或報價，總報價約422.35億元。

據世茂集中期報告，公司截至去年中的總負債達4636億元。

最新接手世茂集團廣州亞運城專案股權的中國海外，日前亦以約18.44億元買入雅居樂持有該項目的26.66％股權。這使中國海外在廣州亞運城的持股增至73.33％，公司公告稱，增持項目的權益進一步加強其在中國的物業發展業務，有助長期業務增長。

世茂集團25日開盤升報1.78％報6.28港元，中國海外則跌1.28％報23.15港元。