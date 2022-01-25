搶攻連假宅商機，中嘉寬頻推出期間限定的「1＋1暢影派對」，即日起至2月底止，中嘉全台有線電視用戶訂購加值服務friDay影音，額外加贈HBO家族、星衛等16個HD影劇頻道，每月只需199元，即可享有獨家首播電影、多國院線強檔、台美日韓兒童及動漫、綜藝及紀實節目、日韓跟播戲劇通通無限暢影，大人小孩的影音偏好皆可一手掌握。

農曆春節長達9天連假即將到來，出遊計畫因疫情擾亂令民眾轉而選擇宅在家迎春，闔家團圓除了美食零嘴，一起看電視、打遊戲等娛樂消遣也是感情增溫良方，此時當然少不了好戲相伴。

春節期間賀歲熱門大片包括-2021熱血鉅片『哥吉拉大戰金剛』、由艾瑪華森所主演，平均影評高達90分以上橫掃各大獎項的『她們』、英國熱門綜藝系列『蒙面歌王』等。強檔好戲家中上演，以24小時不中斷演出的精彩節目陪伴用戶一同圍爐度新春，宅家不出門也超有看頭。

除了「1＋1暢影派對」，中嘉寬頻同時也提供單片租借服務，為用戶精選虎年賀歲片單，包含『玩命關頭9』、『沙丘』、『鬼滅之刃劇場版』或是經典系列『駭客任務1-3』、『牠』、『怪獸與牠們的產地』等熱門好片皆可於機上盒中點選加購，銅板價就能讓客廳化身電影院，精采好戲就在家中上演。