屏東楓港漁民出海捕鰻魚失蹤，海空搜救中。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）
屏東楓港漁民出海捕鰻魚失蹤，海空搜救中。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東楓港25日凌晨傳出有漁民搭竹筏出海捕鰻苗失蹤，目前海巡與空勤正搜救中，地方也出動水上摩托車協尋，希望早點找到失蹤的漁民。

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