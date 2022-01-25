屏東楓港漁民凌晨出海捕鰻魚失蹤 海空搜救中 13:362022/01/25 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東楓港漁民出海捕鰻魚失蹤，海空搜救中。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東楓港漁民出海捕鰻魚失蹤，海空搜救中。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） 屏東楓港25日凌晨傳出有漁民搭竹筏出海捕鰻苗失蹤，目前海巡與空勤正搜救中，地方也出動水上摩托車協尋，希望早點找到失蹤的漁民。 屏東縣首批520戶社會住宅 預計2026年完工 垃圾清運、1999屏東縣春節服務不打烊 #失蹤 #屏東 #楓港 #漁民 #出海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東建設剪綵 潘孟安怒飆莊瑞雄、鍾佳濱「沒出力」 轟助理下台 15:112022/01/21 政治 農二代黃國霖拿下屏東蓮霧王 果農鄧東海首參賽即奪蜜棗王 18:082022/01/22 寶島 屏東燈節亮起來 萬年溪很太空 04:102022/01/22 地方新聞 高雄港區疫情群聚擴散 屏東縣府強化9項防疫措施 15:592022/01/22 生活 疫情延燒恆春半島業者樂觀淡定 春節訂房率維持8、9成 19:472022/01/23 生活 三峽農會總幹事 為農友開新通路 04:102022/01/25 地方新聞 拓展充電業務 Audi Taiwan 與 TAIL 特爾電力超快充服務品牌合作 17:372022/01/22 汽車情報-汽車新聞 屏東熱博開幕迪士尼彩稻超吸睛 連潘孟安都嗨拿手機自拍 17:312022/01/22 生活 屏東市觀光公車亮相 春節期間免費搭 16:112022/01/24 寶島 蓮霧、蜜棗低溫宅配爆量 周春米協調郵局出車「早上收傍晚到」 18:562022/01/22 生活 2022屏東燈節萬年溪燈區搶先看 變身奇幻世界 11:132022/01/25 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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