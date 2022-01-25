俄軍在黑海演習發射「匕首（Kinzhal）」高超音速彈道飛彈

俄羅斯空軍繼中美之後，擁有全球第3大轟炸機隊。要是克宮鐵了心，決定攻擊烏克蘭，基輔若沒有外援，可能也無能為力。

《富比士》（Forbes）雜誌網的分析24日指出，俄羅斯空軍除了Kh-101巡弋飛彈外，還有一小機隊米格（MiG）-31K戰機，武裝「匕首（Kinzhal）」新型高超音速空射彈道飛彈。「匕首」能和次音速Kh-101互補，巡弋飛彈在低空慢飛，而「匕首」則能在高空火速前進。總之，俄軍轟炸烏克蘭的方式愈多，烏克蘭的防空任務就愈複雜。

理論上，基輔的地面防空系統能擊落巡弋飛彈，但缺乏像美軍那種最新式裝備，他們幾乎沒機會攔截「匕首」。這款飛彈長24 英尺（約7公尺）、重約1 噸，2017年首度試射。不過，俄羅斯總統普丁直到2018年3月才正式公布這款飛彈。為了搭載「匕首」，俄羅斯空軍改裝了至少兩個團的MiG-31。

「匕首（Kinzhal）」高超音速空射彈道飛彈

其中1支軍團隸屬南部軍區（Southern Military District），負責黑海和烏克蘭等地，另一支軍團則在北部軍區。俄羅斯空軍可能約有20架能搭載「匕首」的MiG-31K，據說去年夏天，俄軍在敘利亞時，曾出動MiG-31，對叛軍發射了這款飛彈。