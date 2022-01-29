F-16V殉職飛官陳奕公祭結束 長眠碧潭空軍公墓 11:512022/01/29 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 失事飛官陳奕的靈柩由運輸機送往新店碧潭空軍軍人忠靈塔安厝。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍第四聯隊上尉陳奕駕駛F-16V戰機訓練時墜海殉職，追晉為少校，空軍司令部29日在嘉義空軍基地舉辦公祭結束後，進行啟靈儀式，執行鳴槍，靈柩由運輸機送往新店碧潭空軍軍人忠靈塔安厝。 空軍原本安排4架F-16V型機編隊通過啟靈隊伍上方，向陳奕致上最崇高的敬意及追思，由於天候不佳，臨時取消。 陳奕的公祭會場以藍白布幔布置，播放他與同袍的英姿，以及他與親友照片，還有他與女友的甜蜜合照，追思哀悼之情深切。 F-16V殉職飛官陳奕公祭 蔡英文到場親頒褒揚令 美軍「破壞公司號」B-52轟炸機入廠修復 將有新任務 #陳奕 #F-16V #空軍 #告別式 #飛官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F-16V殉職飛官陳奕公祭 媽媽哽咽呼喚：到我夢裡快樂飛行 10:552022/01/29 政治 空軍三重一村 舞動虎年開春系列活動初二登場 11:522022/01/29 寶島 羅志祥7天甩4公斤 為「狼人殺」16分鐘不斷電唱跳 03:172022/01/29 娛樂 國軍服飾銷售增溫 強化線上行銷 嘉裕持續成長 19:052022/01/24 財經 13架共機今侵擾西南空域 殲-16D機首度出現 18:522022/01/24 政治 民眾對國民黨反感度 創16年新高 04:102022/01/25 政治要聞 陸殲16D電戰機首現台海 專家曝兩用途 09:572022/01/25 軍事 消防車趕赴火場 16歲少年無視警笛 高速攔腰撞昏迷 07:312022/01/26 社會 16家比特幣平台僅3家完成洗防法遵聲明 違規最高罰千萬 17:282022/01/27 財經 16歲無照機車騎士清晨撞上打火消防車昏迷不醒 13:172022/01/26 社會 葉門叛軍射2彈 阿聯攔截後炸平台 04:102022/01/26 話題觀察 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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