空軍第四聯隊上尉陳奕駕駛F-16V戰機訓練時墜海殉職，追晉為少校，空軍司令部29日在嘉義空軍基地舉辦公祭結束後，進行啟靈儀式，執行鳴槍，靈柩由運輸機送往新店碧潭空軍軍人忠靈塔安厝。

空軍原本安排4架F-16V型機編隊通過啟靈隊伍上方，向陳奕致上最崇高的敬意及追思，由於天候不佳，臨時取消。

陳奕的公祭會場以藍白布幔布置，播放他與同袍的英姿，以及他與親友照片，還有他與女友的甜蜜合照，追思哀悼之情深切。