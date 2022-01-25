台東2歲男童25日上午10時許遭專門照顧貧困學童阿尼色弗兒童之家的交通車撞上，當場死亡，男童的家是縣府社會處關懷的低收入戶個案家庭，打零工維生的父母育有8名子女 ，張母看到兒子慘死，癱坐地上哭斷腸。

「這麼小的路，你為什麼要進來」，張童母親跪在覆上黃布、冰冷的兒子身軀前不斷哭喊、捶打跪在一旁的肇事司機，肇事的阿尼色弗兒童之家毛姓司機滿臉自責，他說，正在幫1位宣教士搬家，車輛剛從巷子裡開出來，男童忽然從房子跑到路上，他完全來不及反應。

台東市石川部落25日上午10點20分許發生死亡車禍，48歲毛姓司機駕駛的大客車行經吉林路一段181巷32號前時，與2歲男童不明原因發生交通事故，導致男童當場死亡，在早餐店幫忙的母親發現是自己的孩子，癱坐地上哭斷腸。

台東縣政府社會處表示，張童家境貧困，是社會處關懷服務的個案家，張父親靠打零工維生，張母原本在部落做手工藝，因疫情關係沒有工作，這幾天到早餐店幫忙，夫妻兩育有8名子女，老么去年10月才出生，排行第7的孩子由社會處安置，這次不幸車禍死亡的張童排行老六，後續將協助處理相關救助。

經員警實施酒測，毛姓司機未飲酒，詳細肇事原因警方調查中。