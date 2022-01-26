日盛投信26日表示，越南股市將在1月30日進入為期一周的農曆新年假，越南股市已經成立22年，經歷21個農曆新年，根據Companion統計，過去21年春節前5天越南指數上漲2.39%，春節後前5天上漲1.12%。另根據Bloomberg資料統計，越南指數與胡志明指數大概率在春節假期後走升。2月和3月也是股市較活躍的時期。

自2000 年以來，越南指數在2月份平均上漲1.6%，在3月份也有平均0.7%的漲幅。越南今年國內宏觀經濟形勢依然穩定，政府一籃子經濟復甦措施將有機會幫助經濟重拾增長動力，經濟走出後疫情強勁復甦下，中長期來看越股仍有行情可期，建議投資人可運用定時定額投資越南股票型基金。

日盛投信投資團隊表示，越南股市明顯符合「漲時重勢，跌時重質」特性，去年底諸多個股憑市場氣勢漲勢驚人，開年以來的修正正好測試個別企業基本面質量。在今年強大的經濟展望前提下，本波下跌僅為短線修正，市場逢低承接資金充沛。從類股表現來看，今年獲利展望良好的證券、銀行、地產股率先反彈，另消費、工業製造、運輸、營造、鋼鐵、原物料等產業中的績優股也明顯有逢低買盤支撐。

日盛越南機會基金研究團隊指出，受到市場矚目的經濟刺激方案，越南議會最終敲定的規模350萬億盾(約150億美元)，越南政府強調今年貨幣政策寬鬆立場不變，經濟刺激方案定案，市場以利多解讀。看好上半年市場會有一波行情反映今年總體經濟向好的預期，大型銀行股、能源股等整體趨勢向上較為明顯。而過去越南股市在農曆春節前都有資金回收壓力，今年特別明顯，但在股市修正過程中，反而提供長線資金進場買點。

日盛投信投資團隊分析，2022年越南經濟將因新冠疫情得到控制以及政府刺激計劃而回到高速成長軌道上。根據專業機構預估，2022年越南GDP可望成長至6.5%~7.5%，成長力道強勁。另根據統計，在過去10年任一月底進場、採「定時定額」方式投資越南股市，假設持有1年的平均報酬率15.3%，持有2年效果更優化、平均報酬率達26.8%，而持有3年正報酬機率更拉高至98%、平均報酬約39.7%，長期投資效果顯著。