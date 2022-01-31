今年的過年將很有年味，氣象局宣布將會有一波寒流來襲，全島將籠罩在10度低溫下。正當台灣寒意正濃，裹著大衣棉被，歡度農曆新年之時，台灣領土最南邊的南沙太平島，卻要忍受著終年烈日罩頂，年均溫超過攝氏廿八的高溫，吹冷氣冒大汗，過個不一樣「熱呼呼的年」

台灣本島冬季過年，但南沙近年來南海局勢緊繃，島上官兵絲毫不能鬆懈，當民眾全家團聚時，南沙島官兵卻仍必須頂著豔陽勤練戰技，刺槍術、擒拿術樣樣不缺，並實施戰備演練。

烈日沙灘30度豔陽，海巡南沙太平島官兵面對緊張南海局勢，時時還要保持戰備，度過南國風情年味。(海巡署提供)

有別於台灣本島，駐守在太平島上的百餘位海巡弟兄，以及陸戰隊加強連、空軍地勤南沙分隊官兵，卻是穿著汗衫，頂著雞蛋打在地上都會熟、超過攝氏卅度的烈日，在南海中享受碧海藍天，椰林搖曳的熱帶風情，過著另一個熱的「另類」新年。

烈日沙灘30度豔陽，海巡南沙太平島官兵面對緊張南海局勢，時時還要保持戰備，度過南國風情年味。(海巡署提供)

南海四周環繞亞洲大陸，素有「亞洲地中海」之稱，海域中央為南沙群島，但是在一百零二個島嶼當中，唯一適合人居的只有在群島中央的「太平島」，太平島東西長一千三百六十五公尺、南北長三百五十公尺，步行一圈只需要四十分鐘。

由於官兵每一年才能休假一次，幾乎當兵生活中碰上的春節勢必都要在這個孤島上度過，因此官兵在島上的假期也是過得相當有特色。每天都要頂著大太陽的酷暑，穿著汗衫短褲，隨時汗如雨下的歡度新年，為了一解官兵無法與家人圍爐思鄉之苦，指揮部都會特別安排餐會、摸彩、烤肉與各項娛樂活動。

官兵也舉辦一連串的籃球、排球及壘球競賽，甚至還有釣魚比賽，打發年假時間。不過由於南海爭端多，又是重要漁場，官兵過年時，還要注意驅離當地違法越界的越南及大陸漁船。

官兵說，除了缺少五星級飯店外，太平島簡直就是「東方的馬爾地夫」，在碧海藍天下，腳踩著白色細沙，四處椰林隨風搖曳，以及當開水一樣喝不完的清涼椰子水，還有哪個地方比這更棒？能在這當兵簡直就是「賺到了」。