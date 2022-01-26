26日韓國每日新確診人數首度突破萬人，並來到1.3萬，大盤因此出現震盪走勢，最後收2709.24點，跌11.15點或0.41%，連4日下跌，創2020年12月8日以來最低。同時，韓元卻走升。

韓國單日確診數再飆新高，繼25日首次突破8500之後，26日更是驚人地暴增1.5倍超過1.3萬。韓國每日染疫者又進入一個新里程碑，第一次升破萬人大關。當地政府最新統計，單日新增13012新病例，其中12743是本土感染，總染疫數也來到約76.3萬。同時，新冠死亡率為0.87%，單日重症患者小減七人為385位。

除西安廠已全面復工的三星電子下跌0.95%，SK hynix跌0.42%，LG Chem漲3.27%，KB金融集團漲3.5%，Naver跌2.8%，現代汽車也跌2.31%。另外，外資賣超2450億韓元。

美元兌韓元匯率為1197.7韓元，韓元升0.9元。