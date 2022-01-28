年底選舉在即，外界關注前高雄市長韓國瑜動向，他今天首度表示，不會投入年底地方縣市長選舉，完全不在考量之內，絕無朱下韓上一事，希望朱立倫把國民黨帶向成功，他也說，國民黨若還是有「你上來我不希望你成功」的文化，那就沒救了。

韓國瑜昨晚邀請國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、戰鬥藍發起人趙少康聚餐，掀起熱烈討論，象徵團結，他上午接受廣播專訪明確表示，這1、2年的目標是挖掘100位溫良善良故事，並在全台各地舉辦讀書會，傾聽基層聲音，參選地方首長完全不在考量之內，也請各民調機關不要納入他。

韓國瑜強調，他沒有要選台北市或桃園市，國民黨即將宣布的參選人都很優質，像是有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安學經歷俱佳，專業利強，責任感好，很願意傾聽，他也期待下屆北市長，要將台北市拉高為國際化城市。

談到國民黨處境，韓國瑜說，雖然他已經離開政治舞台，但並不代表不關心台灣前途與下一代未來，國民黨現在非常辛苦，藍軍大概是被5個打1個，美國、日本、北京都不喜歡國民黨，綠的也在打國民黨，自己還在打自己，「若是你上來我不希望你成功，而是希望你摔跤，這個黨就沒救了」。

至於昨晚的餐敘為何不是朱立倫出面邀請，韓國瑜表示，他從美國回來後，朱立倫就單獨找他吃飯過，詢問他對黨部的看法，藍軍高層的團結非常重要，且具象徵意義，此刻若在讓人覺得一人一把號、各吹各的調怎麼行，昨晚彼此「談心」也是另一種情感交流，奠定基礎。

國民黨歷經四大公投、中二補選、罷昶案失利，氣勢低迷，甚至「朱下韓上」傳聞不斷，韓國瑜說，他從來沒講過這句話；至於是否參選黨魁？韓則說，「開玩笑，朱立倫剛選上，做的很辛苦，希望他把黨帶得很成功」。