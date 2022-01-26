國內今日新增46名新冠肺炎確診個案，多人來自於高雄港區，台灣港務公司表示，繼25日執行登船管理強化措施後，今日所有登船人員下船後均須快篩。港務公司表示，進入港區的人員，未完成第1次PCR篩檢或第2次篩檢逾期，禁止進入港區；今日增設3處篩檢站，統計6天來篩檢數已達1萬9698人。

交通部常務次長祁文中今持續駐守高雄港緊急應變中心，他指出，港區落實檢查進入港區人員的篩檢情形，違反應篩未篩規定或逾期未篩檢人員，不得進入管制區。

有關國內航線貨船進○輪3名確診案例，到港後由救護車後送醫院就診隔離，其餘7位船員以專車送至34號碼頭篩檢站進行再次篩檢，確認陰性後送至防疫旅館隔離。

高雄港今日在港低風險船舶（國內航線於國內航行，無國外航行紀錄）共計8艘，船員99人，交通部航港局要求所有船員於今日完成PCR檢測，並請船公司建立船員家屬名單，通知家屬配合篩檢。