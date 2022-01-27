高雄前副市長李四川今（27）日在臉書表示，離開高雄一年半後剛好有機會回來吃傳統美食，沿路看到過去施政的總總，讓他忍不住說「時間是施政最好的考驗」，也透露店員看到自己後告訴他「變年輕了」，讓他忍不住笑出來。

李四川表示，日前回到高雄吃傳統美食，店裡的員工看到他後告訴他「副市長你變年輕了！」讓李四川當場笑出來。

李四川說，沿路經過當時執政團隊拆除陸橋恢復的平面道路，到目前依然平整舒適；看到路旁的Ubike，則想到當時極力將由環保局管理的Cbike，改成交通局來管理並重新發包，現在是高雄市民最滿意的市政建設。

李四川指出，路燈更換成LED燈並改變管理方式後，有議員告訴他除了停電外很少有民眾抱怨路燈不亮了；還有排水箱涵的清疏後，不會積水孳生孑孓，這兩年來高雄也不見登革熱，讓李四川說時間一天一天的過，但走過必留下痕跡，時間是施政最好的考驗！

李四川感謝曾經一起打拚的團隊、市府同仁及高雄的鄉親，並在過年前祝大家新年快樂，闔家平安健康。