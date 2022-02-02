高雄疫情持續延燒，高市府2日宣布新增8例本土確診個案，其中6例屬於解除隔離前採檢確診的個案，1例是大寮幼兒園傳播鏈的6歲男童染疫，最後則是1日公布確診新北國中生的母親，目前確診一家三口的感染源仍然不明。

高雄市長陳其邁表示，高雄新增的8例本土個案中，有6例是解隔前採檢確診的個案，表示當初有精確匡列隔離，把可能的傳染者都匡列，才能控制風險，以大寮幼兒園為例，2日也新增1例個案，目前加上屏東的確診個案已有10人確診，若是小範圍匡列，就可能會有破口，現在風險有控制在一定範圍，最後還有1例是新北國中生的母親，屬家庭群聚感染，雖然感染源有待釐清，但傳播鏈非常清楚，請大家放心。

高市府衛生局說明，6例解除隔離前採檢確診的個案當中，都與高雄港傳播鏈有關，其中一例是80多歲婦人，由於與1月31日確診的居服員有接觸，因而遭到匡列，隨後染疫，她也是目前高雄港區傳播鏈中年紀最大的確診個案，目前高雄港傳播鏈已有90人染疫。

另外，新北國中生的母親2日也證實染疫，確診的一家三口曾於1月26日至31日在高雄活動，陳其邁指出，目前已針對這一家三口的感染病毒進行基因定序，希望透過每日PCR篩檢及基因定序，找出他們的感染源，主要是要釐清誰感染了誰，因為3個人都有北中南的移動足跡史。