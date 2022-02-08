桃園睽違36天迎來「嘉玲」，曇花一現後，8日確診個案再度攀上2位數、新增16例本土確診案例，但都是解隔或居隔時採檢確診，包括加貝爾幼兒園3例、亞旭7例和日翊6例，衛生局長王文彥指出，16人近期都沒有社區足跡，但社區仍有很多危險因子，8採檢站會持續開放，鼓勵有足跡或症狀者踴躍出來採檢。

桃園市長鄭文燦因行程趕赴不及，8日疫情說明記者會由王文彥主持，他說桃園8日新增16例本土確診者雖然很多，但都是居隔後或解隔前確診，16例中有10例是居隔期滿確診，包括7例是亞旭案的菲律賓移工，分別是20至30歲，居隔期間採陰，但期滿轉陽確診，會延長居隔時間。

王文彥說，另有3例是加貝爾幼兒園相關，該傳播鏈已累計30例，新增其中1例為和案18551同一個保母的5歲以下女童（案19356），另有一對母女（案19357、19358），女童是案18630的同學，3人也都是居隔期滿轉陽，目前都已送醫治療。

另有6例是日翊物流傳播鏈相關，該傳播鏈累計36例，扣除新北3例、桃園有33例，新增6例分屬3家庭，每家庭都有2同住家人染疫，但都在2日案發後就居隔，分析居隔前足跡，都在家裡沒有到社區，因此新發布的足跡也沒有這6位的，王文彥說，日翊案前兩日都無確診者，268位在集檢所者提前在第5天第二次採檢，除6例轉陽外其他都陰性。

王文彥說，桃園自機場群聚案爆發後，共有5條傳播鏈，其中2條比較大，分別是聯邦銀行及西堤累計達132例、該案最近4天都沒有新增；第二為遠雄自貿港區及亞旭電腦加起來162位，因近日解隔前確診者都有再增加，染疫人數已超過聯邦銀行案；錢都涮涮鍋跟加貝爾幼兒園跟美甲工作室也已累積42例；農家樂9例後沒再增加希望已停下來。

王文彥說，雖然新增16名確診者都在傳播鏈裡面，5傳播鏈也在收斂的狀況下，但社區仍有很多危險因子，8個採檢站會持續開放，民眾若有足跡或有症狀仍鼓勵出來採檢。

新聞處長詹賀舜說，桃園8日社區採檢站共採檢338人，都在檢驗中，累計社區採檢站已採檢9萬5275人，除150人陽性外其他都陰性。市府也公布新疫調足跡，僅有2處，都是日翊確診相關因此都在大溪，分別是美廉社跟啄木鳥藥局。