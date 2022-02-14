暑假能否出國旅遊 回台免隔離？ 陳時中給答案

指揮中心14日公布4例本土病例，包含1例苗栗個案與3例高雄感染源待釐清個案，指揮官陳時中指出，整體疫情在台灣穩定可控，並且宣布邊境鬆綁3方向以及相關配套措施。

他指出，苗栗個案感染源可能為砂石場相關，有足跡相關、但沒有足跡重疊，高雄3例則都與鳳山相關，包含2例家庭群聚以及1例飲料店員工，其中飲料店員工父親雖有進出高雄港足跡，但採檢皆為陰性。

陳時中表示，過年後，台灣整體疫情屬於穩定可控，春節病例數也沒有明顯增加，病例數也下降24％、陽性率穩定，Rt值維持在1、不會有大規模成長的狀況，並且傳播鏈減少；在參考鄰近的日本、韓國、香港及新加坡等地陸續縮短檢疫措施，研擬未來入境居家檢疫政策方向縮短居家檢疫天數為10天。

媒體詢問未來是否有望鬆綁成「返台免檢疫期」？陳時中回應，不敢斬釘截鐵地說不會，但可能性不高，目前還沒有看到疫情要解除的曙光，仍盼望疫情趕快結束。