桃園市日翊物流群聚傳播鍊累計共40人確診，市府勒令停工12天，經過多次環境清消及工作人員篩檢，繼先前非染疫紅區行政人員先行復工後，桃園市府同意該公司14日起有條件復工，要求在紅區工作者需持3天內PCR檢測陰性證明才能入廠工作。衛生局長王文彥14日下午前往視察，表示公司針對工作環境及員工健康監測已有大幅改善。

桃園市大溪區日翊物流群聚感染事件之後，經過疫調、匡列及居隔等防疫措施，疫情收斂，同時廠區作業環境經過多次加強清消，市府同意日翊物流復工，不論廠商、員工入場都需依照相關防疫規定。衛生局說，日翊業者有提出新的分艙分流計畫，和中央單位聯合會勘後同意復工，同時要求如果是在染疫確診紅區工作者，復工以後需出示3日內PCR採檢陰性的證明才能入場工作，未來公司必需定期執行全員快篩，確保營運及社區安全。日翊員工共1173人匡列居家隔離，目前也陸續解隔。

衛生局長王文彥14日下午前往日翊物流視察，他表示，業者改善部分在作業區人流動線寬敞，空氣流通也很好，休息區部分日翊特別加大了2倍的空間，所有員工都有固定座位，也錯開用餐及休息的時間。另外，公司對所有員工健康監測造冊，而且是用科學化方式執行管理，同時也有做定期的篩檢，到現在每位員工大概都有篩檢3次到4次了要求近期是每周篩1次，未來1個月2次，如果流行期過後一個月1次，其他企業希望也比照如此定期快篩，減少感染的危險性。

他指出，因為停工期間造成廠區貨物堆積，在復工後員工也加速進行處理，希望疫情不至於影響公司運作太多，消費者的權益也都有保障，希望疫情趕快過去，大家一起來努力。