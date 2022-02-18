年節前後貨量、運價進入修正期，上海航交所18日SCFI綜合指數連五跌，下跌0.7％、至4646.01點，並創兩個月來低點。其中，美東線下跌1.83％、歐洲線下跌0.33％，僅美西線一支獨秀，小漲0.78％、至8117美元，續創歷史新高。

貨代業者表示，美西需求仍然強勁，且持續塞港，支撐美西線運價攀高。其餘航線趁著亞洲生產基地放春假停工，運價順勢修正；年後中國、東南亞工廠復工出貨，元宵節後開始放量，加上3月多家船公司已向水運局報備漲價計畫，預估下周就會有出現一批趕出貨，帶動運價看漲。

據最新一周SCFI報價，美西線運價每40呎櫃8117美元，上漲63美元、周漲0.78％，續創新高；美東線運價則是再度轉跌，每40呎櫃10870美元，下跌152美元、周跌1.83％。

歐洲線每20呎櫃運價7625美元，下跌25美元、周跌0.33％，連續四周下跌；地中海線每20呎櫃運價7416美元，下跌19美元、周跌0.26％；東南亞線新加坡航點每20呎櫃運價1403美元，下跌62美元、周跌4.23％。