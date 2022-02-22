受到俄烏開戰影響，台股在22日大幅下跌，盤中大跌320點，對此國安基金官員信心喊話指出，台股基本面相較於其他國家有許多優勢，同時成交量是非常重要的觀察指標，22日顯然並非「無量下跌」，截至12點20分，成交量接近2600億，因此，國人要對股市穩定有信心，國安基金也會密切觀察國際情勢的變動和對全球股市、台灣股市的影響。

官員分析，台灣基本面仍強，22日算是受俄烏戰事影響的第一天大跌，但不只台灣，全球股市都在跌，國際股市受到普遍的影響，例如港股另外還有疫情影響而大跌700多點、跌幅3.04%、日經指數跌2.44%、韓國股市跌1.74%、大陸股市也跌，而開戰的俄國，因為被預期會受到美國嚴厲的制裁，因此其股市更大跌13.21%，反觀台灣的跌幅若和其他國家相較，跌幅仍控制在2%以內（約1.8%）。

官員指出，22日的台股跌幅在近一個月來的確較深，但過去也並非沒有一日大跌數百點的情況，因此需要持續觀察，而且22日的股市大跌並非台灣而已，而是全球普遍的現象，反觀台灣不論在出口表現、上市公司的股利行情、本益比等條件，都遠優於國際平均水準之上，因此，在基本面的加持下，民眾對台股要有信心，國安基金也會密切觀察情勢的變化，由於目前市場仍有一定的成交量，因此仍屬穩定，倘若未來市場真的出現失序現象符合國安基金啟動的條件，也會隨時作好召開委員會議、採取對策的準備來維持市場穩定。