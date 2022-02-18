終結「免環評、免同意」年代。經濟部晚間預告延宕5年的《礦業法》修法草案，作出六大重點修正，刪除過去爭議的「霸王條款」，業者以後開採須先取得土地所有權人同意、過去未曾做環評業者，需在3到5年內補辦。另需取得原住民部落諮商同意、回饋金法制化等。

新法等政院同意後，就會送交本會期立法院審議。目前全台144個礦業權，有70個礦業權展延申請中，88個位於原住民族土地上。修法通過後，現有礦業開採都需配合調整。

《礦業法》修法，首先就是刪除「霸王條款」，現行業者礦場如遭新設禁止區公設縮減範圍，政府要補償業者損失，以及如果土地所有權人不給租約，業者可以提起訴訟，在此期間可先交一筆「提存價金」，繼續採礦。但新法篩刪除31條的補償，及47條的提存補償，得先行使用土地規定。

礦物局副局長周國棟說明，也就是以後業者開礦一定要先拿到所有權人租約，無法以提撥價金代替。

另外，過去未曾辦理環境環評的礦業用地，新法通過後，大礦須於3年內、小礦須於5年內補辦完環評。來不及者會給予改正期，超過仍未完成者，最重將廢止礦業用地。

礦場位在原住民族土地，草案規定以後新申請礦業用地者，業者須辦理原住民部落諮商同意；至於舊礦業用地在修法通過後，一年內也要補辦。周國棟表示，若未獲同意或過程延宕者，將要求停工。

其他部分，則包括礦業權展限階要有說明會讓當地居民參與、新增礦業執照採總量管制、提撥回饋金法制化等。