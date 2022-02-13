案19599、19600父子檔11日曾到新營太子宮，已完成清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市公布新增確診者足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市公布新增確診者足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增2人確診，案19655與19656屬於砂石場傳播鏈延伸，因與昨天砂石場父子檔中的30多歲兒子、案19599有足跡重疊，2人於8日上午10點到11點半在同一診所打疫苗，與案19599「同框」，經匡列採檢確診，兩人CT值高，均無症狀，診所已完成清消並停業14天。

台南市長黃偉哲指出，案19655與19656均為無症狀，已接種2劑COVID-19疫苗，2人CT值高，較無傳染力，2人因2月8日分別與案19599診所足跡重疊，而被匡列為相關接觸者進行採檢，12日確診，2名個案相關涉足場域都已完成清消。

台南今天再新增2起確診，南市府公布相關足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天再新增2起確診，南市府公布相關足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

衛生局長許以霖說，案19655為安南區30多歲女性，已打過2劑疫苗還是感染，Ct值為39.8，2月8日至11日曾到過小北百貨台南安中店、安南區百達麵包坊、俗俗的賣生鮮超市文賢店、7-11集福門市、文賢路羊記羊肉，匡列22人，20人陰性，2人檢驗未出。

案19656為安南區40多歲男性，完種接種2劑疫苗，Ct值38，2月8日至11日曾到過7-11安富門市、南市區漁會安平漁鋪、北區萬伯鹹粥及安南區大牛牛肉湯，匡列25人，21人陰性，4人檢驗未出。

許以霖說，針對案19599、19600父子檔，於居隔期間到老鄭魚皮湯外帶，各遭開罰20萬元，另疫調也新增父子檔11日上午曾到新營太子宮，涉足地點已完成清消，當天曾到新營太子宮，有足跡重疊者今明兩天可到新營區衛生所領取居家快篩。