台南＋2 和砂石場染疫子同時段就醫確診 14:492022/02/13 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南今天新增2人確診，為砂石場傳播鏈延伸，與案19599同時段到診所而被傳染。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南今再新增2確診，和砂石場感染鏈有關；圖為巿府消毒畫面。（資料照片，南巿府提供） 台南繼昨天一口氣新增3起本土確診病例，今天再傳2人確診，為砂石場傳播鏈延伸，即昨天砂石場父子檔中30多歲兒子、案19599接觸者，案19655、案19656與案19599於8日同一時段到診所就醫，經匡列後，採檢確診，兩人CT值高，均無症狀，診所已完成清消並停業14天。 竹科大廠聚鼎員工確診 急篩296人結果出爐 台南確診父子檔 匡列後跑去喝「鮮魚湯」 業者回應了 #砂石場 #台南 #看病 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學生確診累計破千 補習班、安親班人員要完整施打二劑疫苗 11:182022/02/13 生活 高雄燒不停 大樹群聚案擴及砂石場 04:102022/02/12 焦點要聞 扯謊「過年都在家」 砂石車司機慘了 高市府公布足跡 15:042022/02/12 生活 本土＋12 高雄砂石場傳播鏈致新北2校明停課 13:502022/02/13 生活 力麗觀光×小草作 專案住客享特製花草茶禮 04:102022/02/13 產業．科技 瑞士公投表決 決定是否終止動物試驗 14:242022/02/13 國際 竹縣新增1本土個案 苗栗3確診者過年回娘家 外婆染疫 11:522022/02/13 生活 最低工資法草案 工商團體提三建議 04:102022/02/13 財經要聞 G7各國要求加入 歐盟WTO訴訟案 04:102022/02/13 話題觀察 父傳2子 不明感染源家庭群聚再現 04:102022/02/13 焦點要聞 今新增本土11例 被陳時中說中！砂石場傳播鏈最多 13:502022/02/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。