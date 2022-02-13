台南今再新增2確診，和砂石場感染鏈有關；圖為巿府消毒畫面。（資料照片，南巿府提供）

台南繼昨天一口氣新增3起本土確診病例，今天再傳2人確診，為砂石場傳播鏈延伸，即昨天砂石場父子檔中30多歲兒子、案19599接觸者，案19655、案19656與案19599於8日同一時段到診所就醫，經匡列後，採檢確診，兩人CT值高，均無症狀，診所已完成清消並停業14天。