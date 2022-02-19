Omicron變種病毒傳播力強，國際新冠肺炎疫情嚴峻，國內本土疫情亦升溫，為了提供民眾更多樣化的防疫保障選擇，國泰金(2882)旗下國泰產險以現行熱賣防疫商品「疫定平安」為基礎，新增「A98」計畫別，主打接種疫苗後確診，另提供法定傳染病確診、隔離防疫保障，打造完整防疫保單。

新冠肺炎疫情爆發至今已二年餘，近期在Omicron新型變異株威脅下，民眾也陸續接種第三劑疫苗增強自身保護力，國泰產險「疫定平安A98」，是產險業界少數推出接種疫苗後確診補償的防疫保單，若民眾於確診前180天內於國內曾接種新冠肺炎(COVID-19)疫苗，除可給付3萬元「法定傳染病確診補償保險金」，還會再給付5萬元「接種疫苗後確診補償保險金」，保障可達8萬元，另外民眾不慎接觸感染者，而收到隔離通知書時，即可給付1萬元「法定傳染病隔離費用補償保險金」。

此外，若民眾接種新冠肺炎疫苗後，發生疫苗不良事件須進行住院治療，每日可給付5000元，最高給付30日(即15萬元)。如發生疫苗不良事件身故時，也可提供30萬元的喪葬費用保險金。藉此鼓勵社會大眾踴躍施打疫苗，大家一起來防疫。

舉例來說，小明投保國泰產險「疫定平安A98」方案，於110年8月在國內接種新冠肺炎疫苗，因同住家人確診，111年1月1日接獲衛生單位開立隔離單通知小明需隔離至1月15日，但小明於1月7日採檢確診並進行治療至1 月 28日康復出院，共住負壓隔離病房22日。依照國泰產險「疫定平安」之保障內容，小明可獲法定傳染病隔離費用保險金1萬元、法定傳染病確診補償保險金3萬元、法定傳染病住院日額保險金6萬6千元(每日3千元×22日)，以及接種疫苗後確診補償保險金5萬元，合計共15萬6千元的保險金。

國泰產險指出，該專案配合政府持續推動接種疫苗的政策，也顧及民眾對突破性感染的擔憂，確診保障加成，且不分職業類別單一費率，0-75歲皆可投保，每人年繳保費965元，不到千元即可擁有隔離、確診及疫苗三大保障。