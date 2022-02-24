南韓33歲知名男星朴敘俊，去年底傳出遠赴英國趕拍漫威系列電影，正式跨足國際市場，令粉絲們相當興奮。但不久前已回到韓國的他，卻在近日傳出接受PCR檢測後，確診感染新冠肺炎，而他目前最新的身體情況也曝光，引起網友熱烈討論。

根據南韓媒體《Spotvnews》的報導，朴敘俊早前雖已完成施打了三劑的新冠肺炎疫苗，但在近日前往醫院接受PCR檢測時，卻驗出陽性反應，確診感染新冠肺炎，使得經紀公司趕緊通知相關工作人員及周圍親友，並替他暫停所有工作，目前朴敘俊也接受防疫相關單位的安排進行隔離治療中，身體狀況並沒有大礙，相信很快就能回來繼續工作。

事實上，朴敘俊去年前往英國工作時，便曾被當地網友拍到沒戴口罩進入棒球場觀賽時的照片，而當時因正處於疫情大爆發的時候，因此照片一曝光就引起大批網友攻擊，不過也有人跳出來解釋，由於他已經打過疫苗，依照當地政府的防疫指示在大型戶外活動上可以不戴口罩。如今他卻在回國後確診，再度引發熱議。

朴敘俊出道以來憑著帥氣外表、高䠷身材，加上自然又精湛的演技，陸續在《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》等夯劇中演出，使他人氣不斷飆升，受到海內外粉絲的喜愛，日前他也宣布接下電視劇《京城生物 Creature》的合作邀約，令粉絲們相當期待。