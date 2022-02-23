性感網紅蕾菈（Lyla）是人氣YouTube團體「反骨男孩」成員之一，近日和DJ男友湯宇結婚獲得各界祝福，許多粉絲也替她不用當個辛苦的單親媽媽高興；今（23）日蕾菈在最新影片透露自己「隆乳了」，還分享手術過程和術後憔悴模樣，更洩動刀真相網一面倒力挺。

蕾菈一直以來因撞臉鐵肺歌后鄧紫棋，卻擁超火辣魔鬼身材，而個性又很率真爽朗，儘管有被挖出曾有一段婚姻、又是單親媽媽，她都坦然面對，意外擄獲大批粉絲；21日蕾菈才驚喜宣布在DJ男友湯宇生日當天登記結婚，有情人終成眷屬獲得許多祝福。

蕾菈無預警公開認了自己去隆乳。(圖/ 摘自蕾菈YouTube)

沒想到今日蕾菈在YouTube頻道認了，自己去做了隆乳手術，令長期支持她的粉絲都很震驚；其實蕾菈過去就曾多次表達對胸部不滿意的心聲，甚至在第三屆走鐘獎典禮中公開問，「這問題困擾我3年之久，我到底要不要去隆乳？我覺得我的胸部太垂了，如果我要去隆乳的話給我一點尖叫聲」。

當時不少人只當作蕾菈在開玩笑，殊不知在走鐘獎後1個月，蕾菈下定決心去隆乳，透過接受乳房重建手術，想要修補因為生完小孩加上哺乳而下垂又萎縮的雙峰；手術當天看得出來蕾菈術前有多焦慮，在術後憔悴爆哭模樣也看了令人心疼。

之後蕾菈也透過影像記錄隆乳後的自己，她穿了一套深V亮片戰袍，由內而外散發出滿滿的自信和美麗，胸型比之前更飽滿渾圓和堅挺，她也感謝有先生湯宇的支持，讓現在的她能如此開心有自信；許多網友被蕾菈的勇氣感動，紛紛力挺並鼓勵她，「能給自己帶來喜悅感和自信就好」、「你喜歡的自己就是最好的自己」、「佩服蕾菈」、「現在的蕾菈更加閃亮耀眼」。